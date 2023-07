In Deutschland gibt es viele Familien mit wenig Geld. (picture alliance / ZB / Jens Kalaene)

Armut bedeutet aber nicht nur wenig Geld zu haben. Armut bedeutet auch, dass die Kinder und Jugendlichen sozial ausgegrenzt werden. Reichere Kinder und Jugendliche gehen zusammen ins Kino oder ein Eis essen. Ärmere Kinder können sich das nicht leisten. Sie haben daher oft weniger Freunde oder Freundinnen.

Die Politik in Deutschland sagt: Wir müssen etwas gegen die Kinder-Armut tun. Die Bundes-Regierung will arme Kinder und Jugendliche besser unterstützen. Die Vorsitzende von der Partei SPD heißt Saskia Esken. Sie sagt: Kinder-Armut ist eine Schande für Deutschland. Deutschland ist reich. Es darf nicht sein, dass Kinder und Jugendliche in Armut leben müssen.