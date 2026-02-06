Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland gelten als arm

Auch ältere Menschen haben oft nur wenig Geld - vor allem Frauen. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Besonders oft sind Allein-Erziehende arm. Das sind häufig Mütter, die ihre Kinder ohne die Hilfe von einem Partner groß-ziehen. Auch bei den Rentnern sind mehr von Armut betroffen als im Rest der Bevölkerung. Das größte Risiko für Armut ist, wenn man keine Arbeit hat.

In Deutschland wohnen ungefähr 83 Millionen Menschen. Davon gelten ungefähr 16 Prozent als arm. Diese Zahlen werden jedes Jahr von der Bundes-Regierung für das vergangene Jahr ausgerechnet.

Die Menschen wurden auch gefragt, wie ihre Lebens-Situation ist. 21 Prozent der Menschen haben gesagt: Wir fühlen uns sozial ausgegrenzt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich Sachen nicht leisten kann, die für die meisten Menschen normal sind.