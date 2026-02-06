Nachrichten in
Einfacher Sprache


Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland gelten als arm

In Deutschland gelten ungefähr 13 Millionen Menschen als arm. Das bedeutet: Sie verdienen deutlich weniger als die meisten anderen Menschen in Deutschland. Oder sie leben in einer Familie, in der es nur wenig Geld gibt.

Man sieht die Hände von einer älteren Frau. Sie zählt Münzen.
Auch ältere Menschen haben oft nur wenig Geld - vor allem Frauen. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)
Besonders oft sind Allein-Erziehende arm. Das sind häufig Mütter, die ihre Kinder ohne die Hilfe von einem Partner groß-ziehen. Auch bei den Rentnern sind mehr von Armut betroffen als im Rest der Bevölkerung. Das größte Risiko für Armut ist, wenn man keine Arbeit hat.
In Deutschland wohnen ungefähr 83 Millionen Menschen. Davon gelten ungefähr 16 Prozent als arm. Diese Zahlen werden jedes Jahr von der Bundes-Regierung für das vergangene Jahr ausgerechnet.
Die Menschen wurden auch gefragt, wie ihre Lebens-Situation ist. 21 Prozent der Menschen haben gesagt: Wir fühlen uns sozial ausgegrenzt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich Sachen nicht leisten kann, die für die meisten Menschen normal sind.
Wörter-Buch

  • Armut

    Arm sein bedeutet: wenig Geld zu haben. In der Politik gibt es Streit darüber, wann jemand wirklich arm ist: Manche sagen, wer genug zu Essen hat, ist nicht wirklich arm. Andere sagen, Essen allein reicht nicht. Sie finden: Man ist auch arm, wenn man sich zum Beispiel keine Zeitung kaufen kann. Oder wenn man kein Geburtstags-Geschenk für einen Freund kaufen kann. Manche Experten legen eine Zahl fest. Sie sagen: Wer nur 1 Euro am Tag ausgeben kann, ist arm. Andere Experten finden, man muss vergleichen. Sie sagen: Wer viel weniger hat als die meisten anderen, der ist arm.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

