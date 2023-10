Tausende armenische Menschen auf der Flucht

Berg-Karabach

Berg-Karabach ist eine Gegend in dem Land Aserbaidschan in Asien. Um Berg-Karabach gibt es schon seit langer Zeit Streit und Kämpfe. Aserbaidschan ist ein muslimisches Land. In Berg-Karabach leben aber viele Christen. Viele von ihnen wollen lieber zu dem Nachbar-Land Armenien gehören. Denn Armenien ist ein christliches Land. Die Armeen von Aserbaidschan und Armenien haben in Berg-Karabach schon oft gegeneinander gekämpft.