Ariane 6-Rakete ist ins Welt-All gestartet

Eine neue Rakete mit dem Namen Ariane 6 ist zum 1. Mal ins Welt-All geflogen. Die Rakete ist von dem Welt-Raum-Bahnhof in Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Das ist in Süd-Amerika. Die Rakete ist sehr wichtig für Europa.

12.07.2024