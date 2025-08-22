Es gibt viele Äpfel in diesem Jahr. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Atia Darwish)

Ein Grund für die gute Ernte ist das warme Wetter. Als die Apfel-Bäume geblüht haben, gab es keinen Frost oder Hagel. Außerdem gab es nur wenige Unwetter mit starkem Regen. Die meisten Äpfel in Deutschland kommen aus der Nähe von dem Boden-See oder aus einer Region namens Altes Land in der Nähe von der Stadt Hamburg.

Es gibt in diesem Jahr auch sehr viele Pflaumen und Zwetschgen. Diese Früchte kommen aus dem Süden von Deutschland.

Die Bauern haben in diesem Jahr mehr Weizen geerntet als in den letzten Jahren. Aber die Bauern haben viel weniger Erd-Beeren geerntet. Der Bauern-Verband sagt: Das lag am Klima-Wandel. Der Klima-Wandel hat Folgen für die ganze Land-Wirtschaft.