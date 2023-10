Angriff auf Synagoge in Berlin

Unbekannte haben auf eine Synagoge in Berlin Brand-Sätze geworfen. Polizisten stehen vor dem Gebäude. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Täter haben auf die Synagoge in Berlin-Mitte Brand-Sätze geworfen. Eine Synagoge ist ein jüdisches Gebets-Haus. Die Brand-Sätze haben das Gebäude nicht getroffen. Sie sind auf dem Bürger-Steig gelandet und ausgegangen. In dem Haus von der Synagoge ist auch eine jüdische Kita. Jetzt ermittelt die General-Staats-Anwaltschaft.

Die Bundes-Regierung hat sofort gesagt: Wir werden alles dafür tun, dass sich Juden und Jüdinnen in Deutschland sicher fühlen. Wir werden jüdische Einrichtungen noch besser schützen. Für Hass gegen Juden ist in Deutschland kein Platz. Außen-Ministerin Annalena Baerbock hat gesagt: Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland Angst haben müssen. Auch der Regierende Bürger-Meister von Berlin, Kai Wegner, hat versprochen: Wir werden die Täter finden und hart bestrafen.

In Berlin hat es auch wieder pro-palästinensische und israel-feindliche Proteste gegeben. Die Versammlungen waren eigentlich verboten. In dem Stadt-Teil Neukölln gab es viel Gewalt. Demonstranten haben Polizisten mit Steinen, Flaschen und Feuerwerk angegriffen. Sie haben Autos und Mülltonnen in Brand gesteckt. Viele Menschen wurden festgenommen. Die Bundes-Regierung überlegt nun, was sie gegen Unterstützer von palästinensischen Terror-Organisationen machen kann.