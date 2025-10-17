Antibiotika wirken oft nicht mehr, weil die Bakterien resistent sind. (imago-images / Panthermedia / Fahroni)

Manche Krankheiten entstehen durch Bakterien. Zum Beispiel Lungen-Entzündungen oder Blut-Vergiftungen. Bakterien sind winzig kleine Lebewesen. Antibiotika bekämpfen Bakterien.

Aber Bakterien können sich verändern. Und dann wirken die Antiobiotika nicht mehr. Man sagt dann: Die Bakterien sind resistent gegen das Medikament. Das passiert, wenn zu viele Antibiotika verwendet werden. Auch dann, wenn sie gar nicht nötig sind. Oder wenn die Antibiotika nicht lange genug genommen werden.

Die Welt-Gesundheits-Organisation sagt: Jedes Jahr gibt es deswegen auf der Welt mehr als eine Million Tote. Fach-Leute sagen: Wissenschaftler müssen schnell neue Antibiotika erfinden. Gegen neue Antibiotika sind Bakterien noch nicht resistent.