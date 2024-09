Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats einen Mann erschossen. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

In München hat ein junger Mann mit einem Gewehr um sich geschossen. Die Polizei sagt: Der Mann hat vielleicht einen Terror-Anschlag geplant. Die Tat war in der Nähe von dem Konsulat von dem Land Israel. In dem Konsulat arbeiten Menschen. Sie kümmern sich um die Interessen von Bürgern aus dem Land Israel.

Der Mann hat auf Polizisten geschossen. Die Polizisten haben zurück geschossen und den Angreifer getötet. Der Mann ist 18 Jahre alt. Er kommt aus dem Land Österreich. Der Mann war wahrscheinlich ein Islamist und Mitglied in einer Terror-Gruppe.

Das Konsulat in München war geschlossen, als der Anschlag passiert ist. Der Grund: Es gab eine Gedenk-Feier für die Opfer von dem Anschlag auf die Olympischen Spiele in München. Der Anschlag war am 5. September 1972. Damals haben Palästinenser 11 Sportler aus Israel als Geiseln genommen. Sie haben die Geiseln ermordet.

Weil es die Gedenk-Feier gab, waren in München sehr viele Polizisten im Einsatz.