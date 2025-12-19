Streit über ein Bild von Anne Frank mit Palästinenser-Tuch

Es gibt Streit über dieses Bild mit Anne Frank. (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Ein italienischer Künstler hat das Bild gemalt. Er will mit seinem Bild auf einen Völker-Mord an den Palästinensern im Gaza-Streifen hinweisen. Das israelische Militär hat den Gaza-Streifen angegriffen. Viele Tausend Menschen sind gestorben. Vorher hat die islamistische Terror-Gruppe Hamas Israel angriffen.

Der Staat Israel wurde nach dem 2. Welt-Krieg von Juden gegründet. Sie wollten sich nach dem Holocaust dort sicher fühlen. Jüdische Organisationen sagen: Das Bild ist anti-semitisch. Das Bild beschädigt das Andenken an den Holocaust. Außerdem beschädigt das Bild das Andenken an Anne Frank .

Das Museum will das Bild nicht abhängen. Das Museum sagt: Das ist Kunst-Freiheit.