USA und Israel greifen Iran an

Ein zerstörtes Gebäude in dem Land Iran (Vahid Salemi/AP/dpa)

Die Länder USA und Israel haben mit ihren Angriffen wichtige Politiker im Iran getötet. Der wichtigste ist der religiöse Führer Ajatollah Ali Chamenei. Er war ein Diktator und hat die Menschen im Iran unterdrückt. Chamenei hat viele Menschen töten lassen, weil sie gegen ihn waren.

Israel und Iran sind seit vielen Jahren Gegner. Ajatollah Chamenei hat gesagt: Israel darf es nicht mehr geben. Das Land Iran hat sehr viel von einem chemischen Stoff gesammelt, mit dem man Atom-Waffen bauen kann. Dieser Stoff heißt Uran.

Das Land USA ist ein Verbündeter von dem Land Israel. Der Präsident von dem Land USA heißt Donald Trump. Trump hat gesagt: Das Land Iran ist zu gefährlich. Es soll aufhören, Uran anzusammeln. Der Iran wollte das nicht.

Trotzdem sagen viele Experten: Israel und besonders die USA hätten den Iran nicht angreifen dürfen. Für Kriege zwischen Ländern gilt das Völker-Recht. Die Experten sagen: Die USA und Israel hätten einen Beschluss von dem Sicherheits-Rat der Vereinten Nationen gebraucht. Dann wären die Angriffe in Ordnung. So einen Beschluss gibt es aber nicht.

Die Armee von dem Iran versucht, auf die Angriffe zu reagieren. Die iranische Armee greift mit Raketen und Drohnen an. Sie greift Israel an, aber auch andere Länder in der Umgebung. Der Iran sagt: Diese Länder arbeiten mit Israel und den USA zusammen. Der Iran hat das Botschafts-Gebäude von den USA in dem Land Saudi-Arabien angegriffen. In dem Land Bahrain hat der Iran einen Militär-Stützpunkt von den USA angegriffen.

Es gibt viele Menschen aus dem Iran, die im Ausland leben. Für sie ist es im Moment sehr schwierig, Informationen über ihre Eltern oder Geschwister im Iran zu bekommen. Das Internet im Iran ist blockiert. Nicht alle Telefone funktionieren.

Viele Menschen im Iran sind aber auch froh. Viele haben unter der alten Regierung gelitten. Sie hoffen jetzt: Weil Ajatollah Chamenei nicht mehr lebt, kann sich im Iran etwas ändern. Viele haben aber auch Angst vor einem langen Krieg.