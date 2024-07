Angelique Kerber beendet Tennis-Karriere

Die Tennis-Spielerin Angelique Kerber beendet ihre Profi-Karriere. (AP / Mark J. Terrill)

Angelique Kerber war die erfolgreichste Tennis-Spielerin aus Deutschland in den letzten Jahren. Sie hat 3 große internationale Turniere gewonnen: die Australian Open und die US Open im Jahr 2016 und Wimbledon im Jahr 2018. Bei den Olympischen Spielen 2016 hat Kerber die Silber-Medaille gewonnen. Und sie war die erste deutsche Nummer 1 der Frauen-Welt-Rang-Liste seit Steffi Graf.

Letztes Jahr hat Angelique Kerber ihr erstes Kind bekommen. Nach der Baby-Pause war sie nicht mehr so erfolgreich wie vorher. Deshalb werden die Olympischen Spiele in der Stadt Paris ihr letztes Profi-Turnier sein. Kerber tritt in Paris im Einzel und im Doppel an.