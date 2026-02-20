Nachrichten in
Einfacher Sprache


Ehemaliger britischer Prinz Andrew festgenommen

Die Polizei in Groß-Britannien hat den ehemaligen Prinzen Andrew festgenommen. Er ist der Bruder von König Charles. Die Polizei ermittelt gegen Andrew: Er soll geheime Berichte an Jeffrey Epstein weitergegeben haben. Epstein war ein Sexual-Straftäter aus dem Land USA. Andrew wurde nach kurzer Zeit wieder freigelassen.

Audio herunterladen
Ein älterer Mann im schwerzen Anzug und mit schwarzer Krawatte. Es ist der ehemalige Prinz Andrew. Er guckt ernst.
Der ehemalige Prinz Andrew. (IMAGO / i Images / Pool)
Epstein war mit vielen Prominenten und Politikern befreundet. Er hat ihnen auch Geld gegeben. Auch Andrew war mit Epstein befreundet. Er war damals Handels-Gesandter von Groß-Britannien.
Andrew soll auch Sex mit einem minder-jährigem Mädchen gehabt haben. Er musste deswegen schon seinen Prinzen-Titel abgeben. Andrew hat gesagt: Ich habe mich nicht falsch verhalten.
Sein Bruder, König Charles, sagt: Ich unterstütze die Polizei bei ihren Ermittlungen. Und er sagt: Das Gesetz muss eingehalten werden.
Epstein hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. 2019 ist Epstein in einer Gefängnis-Zelle gestorben.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

  • König oder Königin

    Früher haben in vielen Ländern Könige oder Königinnen regiert. Sie waren die Chefs der Länder. Könige sind nicht gewählt. Meistens wird der Sohn von einem König wieder König. Heute gibt es nur noch in manchen Ländern Könige. Sie bestimmen aber meistens nicht mehr über die Politik.

zum Wörter-Buch