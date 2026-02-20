Ehemaliger britischer Prinz Andrew festgenommen

Der ehemalige Prinz Andrew. (IMAGO / i Images / Pool)

Epstein war mit vielen Prominenten und Politikern befreundet. Er hat ihnen auch Geld gegeben. Auch Andrew war mit Epstein befreundet. Er war damals Handels-Gesandter von Groß-Britannien.

Andrew soll auch Sex mit einem minder-jährigem Mädchen gehabt haben. Er musste deswegen schon seinen Prinzen-Titel abgeben. Andrew hat gesagt: Ich habe mich nicht falsch verhalten.

Sein Bruder, König Charles, sagt: Ich unterstütze die Polizei bei ihren Ermittlungen. Und er sagt: Das Gesetz muss eingehalten werden.

Epstein hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. 2019 ist Epstein in einer Gefängnis-Zelle gestorben.