Alternative Nobel-Preise für Klima-Schützer

Vishal Prasad ist der Sprecher von den Studenten, die den Alternativen Nobel-Preis gewonnen haben. (IMAGO / ANP / Lina Selg)

Die Studenten leben auf Inseln in der Nähe von dem Land Australien. Auf den Inseln merkt man den Klima-Wandel besonders stark, zum Beispiel weil das Meer ansteigt. Deshalb haben die Studenten zusammen mit einem Anwalt vor dem höchsten Gericht von der UNO geklagt.

Das Gericht hat entschieden: Die Studenten haben recht. Jetzt sind alle Länder auf der Welt verpflichtet, etwas für den Klima-Schutz zu tun. Und: Länder, die das Klima besonders stark schädigen, sollen anderen Ländern Geld geben.

Auch eine Gruppe in dem Land Sudan hat einen Alternativen Nobel-Preis gewonnen. Im Sudan ist ein schlimmer Krieg. Es gibt kaum Hilfe für die Menschen. Die Gruppe organisiert aber in kleinen Gruppen Hilfe für Nachbarn. Preise hat es auch für eine Recherche-Gruppe aus dem Land Myanmar und für eine frühere Ministerin aus Taiwan gegeben. Sie alle bekommen mit dem Preis auch Geld für ihre Arbeit.