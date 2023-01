Ältester Mensch von der Welt gestorben

Schwester André war der älteste Mensch von der Welt. (Nicolas Tucat / AFP / dpa / Nicolas Tucat)

Lucile Randon war eine Ordens-Frau. Das heißt: Sie hat in einem Kloster gelebt. In dem Kloster in der Stadt Toulon hieß sie Schwester André. Sie hat in ihrem Leben viel erlebt: zum Beispiel die beiden Welt-Kriege. Schwester André hat immer gearbeitet. Als Kinder-Mädchen, als Haus-Lehrerin oder im Kranken-Haus. Erst mit 109 Jahren hat sie damit aufgehört. Sie hat gesagt: Die Arbeit hält mich fit.

Schwester André hat die letzten Jahre in einem Alters-Heim gelebt. Sie war blind und saß im Roll-Stuhl. Sie hat auch Corona gehabt. Jetzt ist sie im Alters-Heim gestorben.

Der älteste Mensch der Welt ist nun eine Frau aus dem Land Spanien. Die Frau ist 115 Jahre alt.