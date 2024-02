Ein Computer-Bild von der Mauer. (Michal Grabowski / Leibniz-Institut)

Die Mauer ist sehr alt. Als die Menschen sie gebaut haben, gab es an der Stelle noch kein Meer. Die Forscherinnen und Forscher sagen: Die Menschen haben die Mauer damals für die Jagd gebaut. Sie haben Ren-Tiere gejagt. Die Ren-Tiere sind vor den Menschen geflohen. Wegen der Mauer konnten sie nicht weiterlaufen. Dann haben die Menschen die Ren-Tiere getötet und gegessen.

Die Forscherinnen und Forscher sind stolz. Sie sagen: So eine alte Mauer hat in Europa noch niemand entdeckt. Auf dem Bild ist übrigens nicht die echte Mauer zu sehen. Die Forscher haben das Bild mit einem Computer gemacht. Sie sagen: So sah die Mauer vor 11.000 Jahren ungefähr aus.