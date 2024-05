In Deutschland werden mehr als 2.000 junge Geflüchtete vermisst. (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Für Geflüchtete unter 18 Jahren gibt es besondere Regeln. Wenn sie alleine in einem Land in Europa ankommen, werden sie besonders erfasst. Das heißt: Die Behörden schreiben ihren Namen und viele weitere Informationen auf. Die jungen Geflüchteten kommen dann zum Beispiel in ein Aufnahme-Zentrum.

Manchmal verlassen die Jugendlichen die Aufnahme-Zentren. Zum Beispiel, weil sie zu Freunden oder Verwandten gehen wollen. Oder weil es ihnen in ihrem Aufnahme-Zentrum nicht gefällt. Dann wissen die Behörden nicht mehr, wo die Geflüchteten sind. Sie melden die Jugendlichen als vermisst.

In dem Land Italien werden 20.000 junge Geflüchtete vermisst. So viele sind es auch in dem Land Österreich. Viele andere Länder wissen gar nicht, wie viele junge Geflüchtete fehlen. Zum Beispiel Griechenland.

In Deutschland werden 2.000 junge Geflüchtete vermisst. Das ist viel weniger als in anderen Ländern. Es ist aber viel mehr als vor ein paar Jahren.