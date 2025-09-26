Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Viele Menschen in Deutschland trinken zu viel Alkohol

Alkohol ist gefährlich für den Menschen. Wer Alkohol trinkt, kann davon krank werden. Man kann auch abhängig werden. Das heißt: Man kann nicht ohne Alkohol leben. Fach-Leute sagen: In Deutschland trinken viele Menschen zu viel Alkohol.

Das Foto zeigt leere Alkohol-Flaschen auf einer Müll-Tonne.
In Deutschland trinken viele Menschen zu viel Alkohol. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
Alkohol ist in Getränken wie Bier, Wein, Sekt und Schnaps. Die Fach-Leute haben viele Menschen gefragt, wie viel Akohol sie trinken. Dabei kam heraus: Viele Erwachsene trinken 3 oder mehr Getränke mit Alkohol in der Woche. Fast jeder 3. Erwachsene trinkt so viel.
Die Fach-Leute sagen: Bei dieser Menge von Alkohol wächst das Risiko, krank zu werden. Bei mehr als 6 Getränken in der Woche ist das Risiko sogar hoch. Die Untersuchung hat auch ergeben: Männer trinken mehr Alkohol als Frauen. Jeder 5. Mensch trinkt gar keinen Alkohol.
Die Fach-Leute sagen: Es muss mehr gegen das Trinken von Alkohol getan werden. Werbung für Alkohol muss überall verboten werden. Alkohol muss teurer werden, damit weniger Menschen ihn kaufen. Die Fach-Leute sagen auch: Man sollte am besten gar keinen Alkohol trinken.
