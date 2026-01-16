Politiker wollen Alkohol teurer machen

Flaschen mit Schnaps in einer Bar - Politiker wollen, dass Alkohol teurer wird. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Die Politiker hoffen: Dann kaufen die Menschen weniger von diesen Getränken. In Deutschland sind Getränke mit Alkohol billiger als in den meisten anderen Ländern in Europa. Das liegt an den niedrigen Steuern auf Alkohol.

Die Bundes-Regierung will auch, dass Jugendliche weniger Alkohol trinken. Die Regierung will deshalb das "begleitete Trinken" verbieten. Bald soll es einen Gesetz-Entwurf dazu geben. "Begleitetes Trinken" bedeutet: Jugendliche ab 14 Jahren dürfen in Deutschland Bier, Wein und Sekt trinken, wenn ihre Eltern dabei sind.