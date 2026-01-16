Nachrichten in
Einfacher Sprache


Politiker wollen Alkohol teurer machen

Gesundheits-Politiker von der Bundes-Regierung wollen, dass die Menschen in Deutschland weniger Alkohol trinken. Deswegen sagen diese Politiker: Wir fordern höhere Steuern auf Alkohol. Mit höheren Steuern werden Getränke mit Alkohol teurer.

Schnaps-Flaschen in einer Bar.
Flaschen mit Schnaps in einer Bar - Politiker wollen, dass Alkohol teurer wird. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)
Die Politiker hoffen: Dann kaufen die Menschen weniger von diesen Getränken. In Deutschland sind Getränke mit Alkohol billiger als in den meisten anderen Ländern in Europa. Das liegt an den niedrigen Steuern auf Alkohol.
Die Bundes-Regierung will auch, dass Jugendliche weniger Alkohol trinken. Die Regierung will deshalb das "begleitete Trinken" verbieten. Bald soll es einen Gesetz-Entwurf dazu geben. "Begleitetes Trinken" bedeutet: Jugendliche ab 14 Jahren dürfen in Deutschland Bier, Wein und Sekt trinken, wenn ihre Eltern dabei sind.
Wörter-Buch

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Steuern

    In fast allen Ländern der Welt müssen Menschen Steuern zahlen. Das heißt, sie müssen von ihrem Geld einen Teil an den Staat abgeben. Dieses Geld, das an den Staat abgegeben wird, nennt man Steuern. Mit dem Geld baut der Staat zum Beispiel Straßen oder Krankenhäuser.

  • Zelle

    Zellen sind so etwas wie sehr kleine Bausteine. Alles, was lebt, besteht aus Zellen: jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze. Es gibt auch Lebe-Wesen, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Diese Lebe-Wesen nennt man Ein-Zeller. Es gibt sie schon sehr lange. Ein-Zeller gab es schon auf der Erde, bevor es Menschen gab. Zellen können sich teilen. Dann wird 1 Zelle zu 2 Zellen. So vermehren sich Zellen.

