Kämpfer gegen die Regierung: Islamisten haben Aleppo erobert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ghaith Alsayed)

Die Islamisten sind in der Stadt Aleppo einmarschiert. Das ist die zweit-größte Stadt in Syrien. Sie liegt im Norden von Syrien. Die Islamisten haben auch andere Städte und Dörfer in der Nähe erobert.

Sie kämpfen gegen die Armee von der syrischen Regierung. Sie wollen große Teile von Syrien erobern.

Fach-Leute sagen: Der Einmarsch in Aleppo ist überraschend. Denn in den letzten Jahren gab es in dem Bürger-Krieg nur wenige Kämpfe.

Der Präsident von Syrien heißt Baschar al-Assad. Im Jahr 2011 gab es Demonstrationen gegen ihn. Viele Menschen haben gesagt: Wir wollen einen anderen Präsidenten. Präsident Assad hat dann seine Armee gegen das eigene Volk kämpfen lassen. Das war der Beginn von dem Bürger-Krieg. Viele Menschen wurden getötet. Viele Menschen haben Syrien verlassen und sind nach Europa geflohen.

Mittlerweile kämpfen viele unterschiedliche Gruppen in Syrien gegen die Regierung. Eine Gruppe sind die Islamisten.

Baschar al-Assad wird von den Ländern Russland und Iran untersützt. Sie schicken ihm Geld und Waffen.