Die letzten 3 Atom-Kraft-Werke in Deutschland werden abgeschaltet. (Imago | Arnulf Hettrich)

Bisher hat Deutschland viel Energie aus Russland bekommen. Doch seit dem Ukraine-Krieg liefert Russland kein Öl und kein Gas mehr. Deshalb sollten die Atom-Kraft-Werke mit ihrer Energie über den Winter helfen.

In der Bundes-Regierung hatte es Streit über die Atom-Kraft-Werke gegeben. Am Ende hat Bundes-Kanzler Scholz entschieden: 3 Atom-Kraft-Werke laufen bis April und stellen Strom her. Jetzt werden die Kraft-Werke wirklich abgeschaltet. Es sollen auch keine neuen gebaut werden. In anderen Ländern in Europa werden aber auch neue Atom-Kraft-Werke gebaut.