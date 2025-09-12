Das Wort "Anti-Diskriminierungs-Beauftragte" ist zu kompliziert

Für Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, sind lange Wörter besonders schwierig. (picture alliance / PantherMedia)

Bei der Aktion "Wortgetüm des Jahres" haben Erwachsene entschieden, die schlecht lesen und schreiben können. Insgesamt 8 Wörter standen zur Auswahl. Die Jury sagt: Das Wort "Anti-Diskriminierungs-Beauftragte" hat zu viele Buchstaben. Es ist schwer lesbar. Man versteht es deshalb nicht.

Experten sagen: In Deutschland können mehr als 6 Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Lange und komplizierte Wörter machen es diesen Menschen im Alltag noch schwerer.

Die Anti-Diskriminierungs-Beauftragte von der Bundes-Regierung heißt Ferda Ataman. Ataman unterstützt Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Für diese Menschen gibt es in allen 16 Bundes-Ländern Beratungs-Stellen.