"Aktion Mensch" findet: Menschen mit Behinderung sollten vor allem in normalen Firmen arbeiten. (Gesellschaftsbilder / Andi Weiland)

"Aktion Mensch" sagt: Die Inklusion in Deutschland ist schlecht. Inklusion bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung können die gleichen Sachen machen. Inklusion ist zum Beispiel: Menschen mit und ohne Behinderung lernen in der gleichen Schule zusammen. Das ist in Deutschland selten.

Menschen mit Behinderung arbeiten in Deutschland oft in einer Werkstatt. Sie bekommen dort nur ganz wenig Geld für ihre Arbeit. Und: Sie arbeiten in den Werkstätten fast nur mit anderen Menschen mit Behinderung zusammen. "Aktion Mensch" sagt: Das ist keine Inklusion. Menschen mit Behinderung sollten in normalen Firmen arbeiten können.

Ein anderes Problem ist: Es gibt zu wenig barriere-freie Wohnungen. Viele Menschen mit Behinderung können deshalb nur in speziellen Heimen wohnen. Sie können sich die Wohnung also nicht immer selbst aussuchen.

Eigentlich gibt es seit 15 Jahren einen wichtigen Text von der UNO mit Regeln für die Inklusion. "Aktion Mensch" sagt: Deutschland hält sich nicht an die Regeln.