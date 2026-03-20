Senegal muss Afrika-Meister-Titel wieder abgeben

Fußballer aus Senegal nach dem Gewinn von dem Afrika-Cup. Jetzt muss Senegal den Pokal wieder abgeben. (IMAGO / Shengolpixs / IMAGO / Vincent KAMTO (+237)699961247)

Das End-Spiel war in Marokko. Die Mannschaft aus Senegal hat schon vor dem Spiel gesagt: Marokko behandelt uns unfair. Zum Beispiel durften nur wenige Fans von Senegal in das Stadion. Kurz vor dem Ende hat Marokko einen 11-Meter bekommen. Darüber waren die Spieler von Senegal sehr wütend. Sie waren so wütend, dass sie den Fußball-Platz verlassen haben. Auch die Zuschauer haben randaliert.

Erst nach 15 Minuten sind die Spieler zurückgekommen. Ein Spieler von Marokko hat den 11-Meter dann verschossen, also er hat kein Tor geschossen. Senegal ist deswegen Afrika-Meister geworden. Jetzt hat ein afrikanisches Fußball-Gericht gesagt: Weil die senegalesischen Spieler das Feld verlassen haben, haben sie das Spiel verloren. Senegal muss den Titel zurückgeben. Die Richter sagen: Marokko ist jetzt Afrika-Meister.

Der Fußball-Verband von Senegal will dagegen klagen. Dann muss das höchste Sport-Gericht entscheiden, das ist der Internationale Sport-Gerichtshof.