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Senegal muss Afrika-Meister-Titel wieder abgeben

Vor 2 Monaten war das End-Spiel von dem Afrika-Cup. Das sind die Fußball-Meisterschaften von Afrika. In dem End-Spiel waren die Mannschaften von den Ländern Senegal und Marokko. Senegal hat gewonnen. Jetzt hat ein Fußball-Gericht gesagt: Senegal muss den Titel wieder abgeben. Marokko ist jetzt Afrika-Meister.

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Ein Spieler von Senegal sitzt auf den Schultern von jemandem. Der Spieler hat eine Medaille um den Hals und hält einen Pokal hoch.
Fußballer aus Senegal nach dem Gewinn von dem Afrika-Cup. Jetzt muss Senegal den Pokal wieder abgeben. (IMAGO / Shengolpixs / IMAGO / Vincent KAMTO (+237)699961247)
Das End-Spiel war in Marokko. Die Mannschaft aus Senegal hat schon vor dem Spiel gesagt: Marokko behandelt uns unfair. Zum Beispiel durften nur wenige Fans von Senegal in das Stadion. Kurz vor dem Ende hat Marokko einen 11-Meter bekommen. Darüber waren die Spieler von Senegal sehr wütend. Sie waren so wütend, dass sie den Fußball-Platz verlassen haben. Auch die Zuschauer haben randaliert.
Erst nach 15 Minuten sind die Spieler zurückgekommen. Ein Spieler von Marokko hat den 11-Meter dann verschossen, also er hat kein Tor geschossen. Senegal ist deswegen Afrika-Meister geworden. Jetzt hat ein afrikanisches Fußball-Gericht gesagt: Weil die senegalesischen Spieler das Feld verlassen haben, haben sie das Spiel verloren. Senegal muss den Titel zurückgeben. Die Richter sagen: Marokko ist jetzt Afrika-Meister.
Der Fußball-Verband von Senegal will dagegen klagen. Dann muss das höchste Sport-Gericht entscheiden, das ist der Internationale Sport-Gerichtshof.

Wörter-Buch

  • Senegal

    Der Senegal ist ein Land in Afrika. Die Menschen im Senegal sprechen Französisch und verschiedene andere Sprachen. Die Haupt-Stadt vom Senegal heißt Dakar. Sie liegt am Atlantischen Ozean.

  • Marokko

    Marokko ist ein Land in Nord-Afrika. Es liegt am Mittel-Meer, gegenüber von Spanien. Die Haupt-Stadt von Marokko heißt Rabat. Die meisten Menschen in Marokko sind Muslime und sprechen Arabisch.

  • Internationaler Sport-Gerichtshof - CAS

    Der Internationale Sport-Gerichtshof ist ein hohes Gericht. Man nennt es auch CAS. Es ist in dem Land Schweiz in der Stadt Lausanne. Das Gericht kümmert sich um Streit-Fälle im Sport. Zum Beispiel beim Thema Doping.

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