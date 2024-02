Afrika-Cup: Der Spieler Max-Alain Gradel von der Elfenbeinküste hält den Pokal. (Themba Hadebe / AP / dpa / Themba Hadebe)

Das Land Elfenbein-Küste war auch der Gast-Geber von dem Afrika-Cup. Am Anfang sah es für die Elfenbein-Küste nicht so gut aus. In der Vor-Runde hat die Mannschaft 2 Spiele verloren. Deswegen wurde sogar der Trainer entlassen.

Mit dem neuen Trainer hat die Mannschaft es dann bis zum Sieg geschafft. Im Finale hat Elfenbein-Küste mit 2 zu 1 gegen Nigeria gewonnen. Auf Platz 3 kam das Land Süd-Afrika.