In Afrika gibt es viel mehr Cholera-Kranke als vor einem Jahr. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Peng Lijun)

Die afrikanische Gesundheits-Behörde sagt: In diesem Jahr gibt es schon mehr als 205-Tausend Cholera-Fälle. Im letzten Jahr waren es insgesamt 254-Tausend Fälle.

Besonders schlimm ist es in Ländern mit Krieg. Zum Beispiel in den Ländern Sudan oder Demokratische Republik Kongo. Viele Millionen Menschen sind auf der Flucht. Vor allem arme Menschen können dort oft kein sauberes Wasser trinken. Außerdem sind sie schwach, weil sie nicht genug zu essen haben. Besonders Kinder sind gefährdet, wenn sie Cholera bekommen.

Viele Länder in Afrika haben keine Impf-Stoffe gegen die Cholera. Oder sie haben zu wenig Impf-Stoffe. Die Regierung in dem Land USA hat viele Impf-Programme gestoppt.