Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


23 Länder in Afrika kämpfen gegen die Krankheit Cholera

Auf dem Kontinent Afrika gibt es mehr Fälle von der Krankheit Cholera. 23 Länder in Afrika kämpfen gegen die Krankheit. Menschen mit Cholera haben heftige Durchfälle und müssen sich oft erbrechen. Man kann auch an dieser Krankheit sterben. Menschen erkranken an Cholera, wenn sie schmutziges Wasser trinken.

Das Foto zeigt einen kranken Menschen und eine Pflegerin in einem Krankenhaus.
In Afrika gibt es viel mehr Cholera-Kranke als vor einem Jahr. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Peng Lijun)
Die afrikanische Gesundheits-Behörde sagt: In diesem Jahr gibt es schon mehr als 205-Tausend Cholera-Fälle. Im letzten Jahr waren es insgesamt 254-Tausend Fälle.
Besonders schlimm ist es in Ländern mit Krieg. Zum Beispiel in den Ländern Sudan oder Demokratische Republik Kongo. Viele Millionen Menschen sind auf der Flucht. Vor allem arme Menschen können dort oft kein sauberes Wasser trinken. Außerdem sind sie schwach, weil sie nicht genug zu essen haben. Besonders Kinder sind gefährdet, wenn sie Cholera bekommen.
Viele Länder in Afrika haben keine Impf-Stoffe gegen die Cholera. Oder sie haben zu wenig Impf-Stoffe. Die Regierung in dem Land USA hat viele Impf-Programme gestoppt.
Wörter-Buch

  • Sudan

    Der Sudan ist ein Land im Nord-Osten von Afrika. Die Hauptstadt heißt Khartum. Im Sudan leben 40 Millionen Menschen. Das sind etwa halb so viele wie in Deutschland. Die meisten Menschen im Sudan sprechen Arabisch. Viele sind sehr arm. Es leben auch viele Flüchtlinge aus anderen Ländern dort.

  • Demokratische Republik Kongo

    Die Demokratische Republik Kongo ist ein Land in der Mitte von Afrika. Dort leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland. Die Demokratische Republik Kongo ist aber viel größer als Deutschland. Sie ist das 2.-größte Land in Afrika nach Algerien. Die Haupt-Stadt heißt Kinshasa. Manchmal wird das Land auch Kongo-Kinshasa genannt. Das sagt man, um das Land besser von seinem Nachbar-Land zu unterscheiden. Es heißt sehr ähnlich: Republik Kongo.

  • Impfung

    Eine Impfung schützt vor Krankheiten. Zum Beispiel vor Masern, vor Wind-Pocken oder vor der Grippe. Eine Impfung bekommt man von einem Arzt oder einer Ärztin. Meistens ist es eine Spritze.

