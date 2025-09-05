Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Familien aus Afghanistan sind in Deutschland gelandet

Familien aus dem Land Afghanistan sind mit einem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Einige von ihnen haben früher für die Bundes-Wehr gearbeitet.

Ein Flugzeug der Flug-Gesellschaft "Turkish Airlines" landet auf einem Flug-Hafen.
Das Flugzeug ist auf dem Flug-Hafen in der Stadt Hannover gelandet.
Soldaten von der Bundes-Wehr waren viele Jahre in Afghanistan. Dann haben die Taliban die Regierung in Afghanistan gestürzt. Die Bundes-Wehr musste deshalb das Land verlassen. Die Taliban ist eine Terror-Organisation.
Die alte Bundes-Regierung hat vor 4 Jahren gesagt: Die Taliban will die Menschen bestrafen, die für die Bundes-Wehr gearbeitet haben. Diese Menschen dürfen deshalb mit ihren Familien nach Deutschland kommen.
Seit dem Monat Mai gibt es eine neue Bundes-Regierung. Sie hat gesagt: Wir müssen die Menschen aus Afghanistan besser überprüfen. Sie hat deshalb alle Flüge nach Deutschland gestoppt. Gerichte haben dann entschieden: Auch die neue Bundes-Regierung muss sich an die Versprechen der alten Regierung halten.
Jetzt ist wieder ein Flugzeug gekommen. An Bord waren 45 Menschen aus Afghanistan. Das Flugzeug ist in dem Land Pakistan gestartet. Denn viele Afghanen sind in das Nachbar-Land Pakistan geflohen.
In Pakistan warten noch 2 Tausend Menschen und ihre Familien. Sie wollen schnell nach Deutschland. Viele haben Angst. Denn Pakistan schickt gerade viele Menschen zurück nach Afghanistan.
Wörter-Buch

  • Afghanistan

    Afghanistan ist ein Land in Asien. Die Haupt-Stadt heißt Kabul. In Afghanistan ist seit langer Zeit immer wieder Krieg mit der islamistischen Taliban-Miliz. Sie ist jetzt an der Macht. Bis zum Frühjahr 2021 waren ausländische Soldaten und Soldatinnen dort. Auch die Bundes-Wehr war bei dem Einsatz dabei. In Afghanistan gab es auch früher schon viele Kriege. Deshalb geht es vielen Menschen dort sehr schlecht.

  • Taliban

    Die Taliban sind eine Gruppe von Kämpfern. Sie sind in dem Land Afghanistan an der Macht. Vorher waren sie lange im Krieg mit Soldaten aus dem Land USA. Dann sind die US-Soldaten aus Afghanistan abgezogen. Die Taliban sind Islamisten, das heißt, sie wollen einen strengen Islam durchsetzen. Als sie früher in Afghanistan regiert haben, durften Mädchen nicht zur Schule gehen. Alle Männer mussten Bärte tragen. Musik und Fernsehen waren verboten. Auch jetzt unter-drücken die Taliban Frauen und Mädchen. Sie müssen den ganzen Körper verschleiern und dürfen nicht ohne Erlaubnis das Haus verlassen.

  • Bundes-Wehr

    Die Bundes-Wehr ist die deutsche Armee. Fast jedes Land auf der Welt hat eine Armee. In der Armee sind Soldaten und Soldatinnen. Sie haben Waffen, zum Beispiel Gewehre und Panzer. Die Armee soll das Land verteidigen. In Deutschland bestimmt der Bundestag darüber, was die Bundes-Wehr tut. Wenn die Regierung die Bundes-Wehr einsetzen will, muss sie also die Abgeordneten fragen.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

