Familien aus Afghanistan sind in Deutschland gelandet

Das Flugzeug ist auf dem Flug-Hafen in der Stadt Hannover gelandet. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Soldaten von der Bundes-Wehr waren viele Jahre in Afghanistan. Dann haben die Taliban die Regierung in Afghanistan gestürzt. Die Bundes-Wehr musste deshalb das Land verlassen. Die Taliban ist eine Terror-Organisation.

Die alte Bundes-Regierung hat vor 4 Jahren gesagt: Die Taliban will die Menschen bestrafen, die für die Bundes-Wehr gearbeitet haben. Diese Menschen dürfen deshalb mit ihren Familien nach Deutschland kommen.

Seit dem Monat Mai gibt es eine neue Bundes-Regierung. Sie hat gesagt: Wir müssen die Menschen aus Afghanistan besser überprüfen. Sie hat deshalb alle Flüge nach Deutschland gestoppt. Gerichte haben dann entschieden: Auch die neue Bundes-Regierung muss sich an die Versprechen der alten Regierung halten.

Jetzt ist wieder ein Flugzeug gekommen. An Bord waren 45 Menschen aus Afghanistan. Das Flugzeug ist in dem Land Pakistan gestartet. Denn viele Afghanen sind in das Nachbar-Land Pakistan geflohen.

In Pakistan warten noch 2 Tausend Menschen und ihre Familien. Sie wollen schnell nach Deutschland. Viele haben Angst. Denn Pakistan schickt gerade viele Menschen zurück nach Afghanistan.