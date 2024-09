Deutschland schiebt 28 Straf-Täter nach Afghanistan ab

Die Bundes-Regierung hat 28 Straf-Täter nach Afghanistan abgeschoben. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

28 Menschen wurden in einem Flugzeug nach Afghanistan gebracht. Die Bundes-Regierung sagt: Das waren 28 Straf-Täter. Sie haben kein Recht mehr in Deutschland zu bleiben. Die Bundes-Regierung hat die Abschiebungen seit Monaten vorbereitet.

Das Land Katar hat Deutschland geholfen. Katar hat Kontakt zu den Taliban. Die Bundes-Regierung verhandelt nicht mit den Taliban.

Menschen-Rechts-Organisationen haben die Abschiebungen kritisiert. Die Organisation Amnesty International sagt: In Afghanistan drohen den Menschen Folter und Tod.

In Berlin hat es ein Treffen von vielen Politikern gegeben. Die Politiker sind in der Bundes-Regierung, in den Landes-Regierungen und in den Parteien CDU und CSU. Gemeinsam haben die Politiker über die Flüchtlings-Politik beraten. Einige Politiker meinen: Es gibt zu viele Flüchtlinge in Deutschland. Es gibt zu viele Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen. Die Flüchtlinge sollen in andere Länder von der EU abgeschoben werden.

Die Bundes-Regierung hat vor kurzem bereits einige Maßnahmen beschlossen. Das Asyl-Recht soll strenger werden. Geflüchtete bekommen in bestimmten Fällen weniger Geld. Sie sollen auch schneller abgeschoben werden. Politiker von den Parteien CDU und CSU sagen: Das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mehr Maßnahmen.