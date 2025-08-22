Ein Flüchtling aus Afghanistan. Das Bild ist von der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

In dem Land Afghanistan waren lange deutsche Soldaten. Viele Afghanen haben für die deutschen Soldaten gearbeitet. Als die Soldaten Afghanistan vor 4 Jahren verlassen haben, sind dort die Taliban an die Macht gekommen.

Die Taliban sind Terroristen und sie brechen viele Menschen-Rechte. Die Taliban wollen vielleicht Menschen bestrafen, die für die deutschen Soldaten gearbeitet haben. Deswegen hat die Bundes-Regierung vor 4 Jahren gesagt: Diese Menschen dürfen nach Deutschland kommen. Mittlerweile gibt es eine neue Bundes-Regierung.

Einige von diesen Afghanen sind erst einmal in ein Nachbar-Land gegangen - nach Pakistan. Viele von ihnen warten dort darauf, dass sie nach Deutschland dürfen. Die neue Bundes-Regierung sagt: Wir müssen die Afghanen erst noch mal überprüfen. Die Regierung in Pakistan will aber, dass die Afghanen Pakistan verlassen. Sie hat jetzt einige der Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Das kann sehr gefährlich für sie sein.

Amnesty International fordert: Deutschland muss die Menschen sofort aufnehmen.