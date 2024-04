Einem Mitarbeiter der AfD wird Spionage vorgeworfen. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Spionage bedeutet: Jemand versucht heimlich etwas über andere Menschen oder über andere Länder herauszufinden. Die Polizei sagt: Der Mann hat für das Land China spioniert. Er hat geheime Informationen über das Parlament von Europa an China weiter gegeben. Der Mann hat auch andere Chinesen in Deutschland ausspioniert. Er hat zum Beispiel aufgeschrieben, was diese Menschen über die Regierung in China denken.

Der Mann hat in dem Büro von dem Politiker Maximilian Krah gearbeitet. Das ist der wichtigste Kandidat der Partei AfD für die Europa-Wahl. An Maximilian Krah gibt es jetzt viel Kritik. Politiker sagen: Krah hat gewusst, dass sein Mitarbeiter ein Spion für das Land China ist. Deshalb muss er zurücktreten. Maximilian Krah sagt aber: Ich habe davon nichts gewusst. Er will deshalb als Kandidat für seine Partei AfD weiter machen.

Die Europa-Wahl findet am 9. Juni statt. Dann können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, welche Politiker ins Europa-Parlament kommen.