Erster Land-Rat von der AfD

Erster AfD-Land-Rat in Deutschland: Robert Sesselmann (imago / Jacob Schröter)

Der neue Land-Rat von der AfD heißt Robert Sesselmann. Er hat in der Stich-Wahl gegen den bisherigen Land-Rat Jürgen Köpper gewonnen. Köpper ist von der Partei CDU. Die AfD in Thüringen wird vom Landes-Verfassungs-Schutz als rechts-extremistisch eingestuft. Das heißt, die Partei äußert sich rassistisch und handelt gegen die demokratische Grund-Ordnung. Das Landes-Verwaltungs-Amt in Thüringen prüft jetzt, ob Sesselmann für das Land-Rats-Amt geeignet ist. Denn ein Land-Rat muss sich für die demokratische Grund-Ordnung einsetzen.



Viele Parteien wie die SPD, die Grünen, die CDU und die Linke sagen: Wir sind besorgt, dass so viele Menschen der AfD ihre Stimme gegeben haben. Auch der Zentral-Rat der Juden in Deutschland ist besorgt.



Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat gesagt: Deutschland ist eine starke Demokratie. Es gibt in vielen Ländern rechte Parteien. Sie müssen deshalb aber nicht wichtig sein.