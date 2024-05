Der Grund für den Ausschluss von der AfD war vor allem der Politiker Krah. (AFP / FREDERICK FLORIN)

Die Fraktion heißt "Identität und Demokratie". In der Fraktion sind vor allem rechts-populistische und rechts-extreme Parteien. Von der AfD waren 9 Politiker dabei. Der Grund für den Ausschluss von der AfD ist vor allem das Verhalten von dem AfD-Politiker Maximilian Krah. Er ist der Spitzen-Kandidat von der Partei für die Europa-Wahl im Juni.

In letzter Zeit gab es immer mehr Kritik an Krah. Einer von seinen Mitarbeitern soll für China spioniert haben. Und Krah selbst hat in einem Interview die Verbrechen von der SS verharmlost. Verharmlosen heißt: sagen, dass etwas nicht so schlimm ist. Die SS war eine bewaffnete Gruppe von den National-Sozialisten. Mitglieder von der SS haben im 2. Welt-Krieg Millionen Menschen getötet. Krah hat trotzdem gesagt: Nicht alle Mitglieder von der SS waren Verbrecher.

Die Chefs von der AfD haben gesagt: Krah soll im Wahl-Kampf für die Europa-Wahl nicht mehr auftreten. Auch ein weiterer Politiker von der AfD tritt nicht mehr im Wahl-Kampf auf. Er heißt Petr Bystron. Die Staats-Anwaltschaft ermittelt gegen ihn. Sie untersucht, ob Bystron bestochen worden ist.