Frauen demonstrieren im Februar in Frankreich für das Recht auf Abtreibung (Michel Euler / AP / dpa / Michel Euler)

In der Verfassung steht jetzt: Jede Frau hat die Freiheit, eine Schwangerschaft zu beenden. Das bedeutet: Keine Regierung in Frankreich kann Abtreibungen einfach wieder verbieten. Viele Frauen und Männer in Frankreich freuen sich. Der Minister-Präsident von Frankreich heißt Gabriel Attal. Er sagt: Frauen bestimmen selbst über ihren Körper. Keine Regierung darf für sie entscheiden.

Frauen in Frankreich dürfen abtreiben, bis sie in der 14. Schwangerschafts-Woche sind. Aber in vielen Ländern ist das anders. Zum Beispiel in den USA. Dort hat das Oberste Gericht im Jahr 2022 gesagt: Jeder Bundes-Staat darf selbst darüber entscheiden, ob Frauen abtreiben dürfen. Danach haben Politiker Abtreibungen in einigen Bundes-Staaten von den USA verboten. Über dieses Urteil haben auch in Frankreich viele Menschen diskutiert. Deswegen hat das Parlament in Frankreich nun die Verfassung geändert.

In Deutschland sind Abtreibungen eigentlich verboten. Aber es gibt Fälle, in denen Abtreibungen trotzdem nicht bestraft werden. Zum Beispiel können Frauen abtreiben, bis sie in der 12. Schwangerschafts-Woche sind.