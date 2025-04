Die Länder von der Welt-Gesundheits-Organisation haben sich auf mehr Schutz vor Pandemien geeinigt. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Pandemie heißt: Eine Krankheit breitet sich auf der ganzen Welt aus. Ein Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie. Die Pandemie begann Anfang 2020. Viele Menschen sind an Corona gestorben. Damals gab es viele Probleme, zum Beispiel bei der Verteilung von Impf-Stoffen und Schutz-Kleidung.

Die Länder von der WHO haben sich nun auf einen Vertrag geeinigt. Sie wollen verhindern, dass es noch einmal so eine schlimme Pandemie wie Corona gibt. In dem Vertrag steht zum Beispiel: Jedes Land soll alles dafür tun, um gefährliche Krankheiten sofort zu erkennen. Die Länder sollen wichtige Informationen über Erreger von Krankheiten an die anderen Länder weitergeben. Außerdem sollen alle wichtigen Produkte wie Masken und Impf-Stoffe gerecht verteilt werden. Auch Firmen sollen ihr Wissen über Medikamente und Impf-Stoffe weitergeben. Allerdings soll das nur freiwillig sein.

Die Länder von der WHO wollen den Vertrag im Mai unterschreiben. Danach müssen noch die Parlamente von den Ländern zustimmen. Ein wichtiges Land ist aber nicht dabei. Das Land USA will die WHO verlassen. Darum haben die USA bei den Verhandlungen zuletzt nicht mehr mitgemacht.