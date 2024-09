9-Euro-Ticket hat nicht viel für Klima-Schutz gebracht

In der Zeit von dem 9-Euro-Ticket waren die Züge oft überfüllt. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Im Februar 2022 hat das Land Russland das Land Ukraine angegriffen. Eine Folge davon war: Die Preise zum Beispiel für Heizen oder Tanken sind stark gestiegen.

Mit dem 9-Euro-Ticket wollte die Bundes-Regierung die Menschen finanziell entlasten. Sie wollte auch etwas für den Klima-Schutz tun. Dafür hat die Bundes-Regierung ungefähr 2,5 Milliarden Euro ausgegeben.

Wirtschafts-Forscher haben jetzt untersucht, ob die Menschen in der Zeit von dem 9-Euro-Ticket weniger Auto gefahren sind. Sie haben festgestellt: Nein. Der Auto-Verkehr ist nur um 4 bis 5 Prozent weniger geworden. Die Menschen haben mit dem Zug-Ticket vor allem am Wochen-Ende Ausflüge gemacht. Zur Arbeit sind sie aber weiter mit dem Auto gefahren. Die Züge waren in dieser Zeit außerdem sehr voll und verspätet.

Das Ergebnis von der Studie ist also: Das 9-Euro-Ticket hat vor allem Menschen genutzt, die auch vorher schon viel Zug gefahren sind. Als Maßnahme für den Klima-Schutz war das 9-Euro-Ticket teuer und ziemlich wirkungslos.