Vor 70 Jahren suchte Deutschland Gast-Arbeiter aus dem Land Italien

Gast-Arbeiter aus Italien helfen auf einer Baustelle. (picture alliance / SZ Photo / Fritz Neuwirth)

Vor 70 Jahren brauchte Deutschland sehr viele Arbeiter. Gleichzeitig gab es in Italien viele Menschen ohne Arbeit. Deutschland und Italien haben deshalb einen Vertrag gemacht. In dem Vertrag stand: Menschen aus Italien dürfen nach Deutschland kommen und dort arbeiten. Der Vertrag war in dem Jahr 1955.

Viele Männer und Frauen aus Italien sind zum Arbeiten nach Deutschland gekommen. Die meisten kamen mit dem Zug. Die Menschen arbeiteten oft in Restaurants. Die Gast-Arbeiter arbeiteten auch auf Baustellen oder in Fabriken. Die Gast-Arbeiter waren sehr wichtig für Deutschland.

Viele Gast-Arbeiter aus Italien blieben lange in Deutschland. Einige wollten gar nicht mehr zurück nach Italien. Sie gründeten in Deutschland eine Famile. Viele Kinder und Enkel-Kinder von Gast-Arbeitern sind in Deutschland geboren. Sie gehören zu Deutschland dazu. Der Jahres-Tag erinnert an die Zeit, in der die Gast-Arbeiter in Deutschland ein neues Zuhause gefunden haben.