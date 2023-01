50 Jahre Sesamstraße in Deutschland

Hier sieht man, wie die Sesam-Straße ihren 50. Geburtstag feiert. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die Sendung Sesam-Straße ist in dem Land USA erfunden worden. In der Sesam-Straße spielen Menschen und verschiedene Stoff-Puppen mit, zum Beispiel lustige Monster.

Am Anfang gab es in Deutschland viel Kritik an der Sendung. Viele Eltern haben gesagt: Die Sendung ist zu amerikanisch und hat mit den Kindern in Deutschland nichts zu tun. Außerdem waren in der Sesam-Straße von Anfang an Menschen mit unterschiedlicher Haut-Farbe zu sehen. Daran mussten sich manche Menschen erst gewöhnen.

Doch dann wurde die Sesam-Straße immer beliebter. In der Sendung wird viel erklärt, zum Beispiel der Straßen-Verkehr oder Rechen-Aufgaben. Besonders beliebt sind die Puppen Ernie und Bert, aber auch das blaue Krümel-Monster.

Später kamen dann auch Puppen dazu, die es nur in Deutschland gab, zum Beispiel Samson und Tiffy. Auch deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler machten bei der Serie mit.