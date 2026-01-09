Slowene Prevc gewinnt 4-Schanzen-Tournee

Domen Prevc hat zum ersten Mal die 4-Schanzen-Tournee gewonnen. (Matthias Schrader/AP)

Im Ski-Springen gibt es jedes Jahr nach Weihnachten 4 Wettbewerbe in ungefähr 10 Tagen. Das heißt 4-Schanzen-Tournee. Die Sportler springen von 4 großen Schanzen in Deutschland und Österreich. Die Ergebnisse werde zusammengezählt. Wer am besten ist, bekommt einen goldenen Adler als Pokal.

In diesem Jahr hat zum ersten Mal Domen Prevc gewonnen. Er war dieses Mal mit Abstand der Beste. Prevc spricht man so: Pre-utz. Die Familie Prevc ist sehr gut im Skispringen. Domens Bruder Peter hat die 4-Schanzen-Tournee vor 10 Jahren gewonnen. Sein Bruder Cene war auch Ski-Springer. Und seine Schwester Nika ist im Moment die beste Springerin bei den Frauen.

Die Frauen sind in diesem Jahr nur von 2 Schanzen gesprungen. Da hat Nika Prevc gewonnen. Im nächsten Jahr soll es auch für die Frauen zum 1. Mal die 4-Schanzen-Tournee geben.