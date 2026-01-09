Nachrichten in
Einfacher Sprache


Slowene Prevc gewinnt 4-Schanzen-Tournee

Zum ersten Mal haben 2 Brüder den berühmtesten Wettbewerb für Ski-Springer gewonnen. Peter Prevc hat es vor 10 Jahren geschafft. Jetzt hat sein Bruder Domen gewonnen. Sie kommen aus dem Land Slowenien.

Skispringer Domen Prevc liegt in der Luft.
Domen Prevc hat zum ersten Mal die 4-Schanzen-Tournee gewonnen. (Matthias Schrader/AP)
Im Ski-Springen gibt es jedes Jahr nach Weihnachten 4 Wettbewerbe in ungefähr 10 Tagen. Das heißt 4-Schanzen-Tournee. Die Sportler springen von 4 großen Schanzen in Deutschland und Österreich. Die Ergebnisse werde zusammengezählt. Wer am besten ist, bekommt einen goldenen Adler als Pokal.
In diesem Jahr hat zum ersten Mal Domen Prevc gewonnen. Er war dieses Mal mit Abstand der Beste. Prevc spricht man so: Pre-utz. Die Familie Prevc ist sehr gut im Skispringen. Domens Bruder Peter hat die 4-Schanzen-Tournee vor 10 Jahren gewonnen. Sein Bruder Cene war auch Ski-Springer. Und seine Schwester Nika ist im Moment die beste Springerin bei den Frauen.
Die Frauen sind in diesem Jahr nur von 2 Schanzen gesprungen. Da hat Nika Prevc gewonnen. Im nächsten Jahr soll es auch für die Frauen zum 1. Mal die 4-Schanzen-Tournee geben.
Wörter-Buch

  • Ski-Springen

    Beim Ski-Springen fahren Ski-Fahrer eine große Rampe hinab und springen am Ende ab. Nachdem sie eine kurze Zeit in der Luft fliegen, kommen sie auf dem Boden auf. Schieds-Richter messen dann die Weite von dem Ski-Sprung und bewerten die Haltung von den Ski-Springern.

  • Deutschland

    Das Land Deutschland heißt offiziell: Bundesrepublik Deutschland. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Es ist ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Deutschland hat ungefähr 83 Millionen Einwohner. Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949 gegründet.

  • Österreich

    Österreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Dort spricht man auch Deutsch. Die Haupt-Stadt von Österreich ist Wien.

