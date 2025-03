3 Jahre Krieg in der Ukraine

In dieser Woche hat sich der Beginn von dem Krieg in der Ukraine zum 3. Mal gejährt. Am 24. Februar 2022 hat Russland das Land Ukraine angegriffen. Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er hat gesagt: Die Bürger sind Helden, weil sie den Krieg schon so lange aushalten.