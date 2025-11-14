Im Rhein-Land hat die Karnevals-Zeit wieder angefangen

Viele Menschen sind zum Karnevals-Start nach Köln gekommen. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Viele Menschen feiern zum Beispiel in den Städten Köln, Düsseldorf und Mainz. Die Städte liegen am Fluss Rhein. Im Rhein-Land ist der Karneval besonders bekannt.

Manche Menschen finden die Karnevals-Feiern am 11. November nicht gut. Sie sagen: Die Städte sind zu voll und Menschen trinken zu viel Alkohol.

In der Karnevals-Zeit gibt es viele Partys. Dabei feiern die Menschen und halten zum Beispiel lustige Reden. Die Karnevals-Zeit dauert bis Mitte Februar. Dann sind die großen Karnevals-Züge in den Städten.