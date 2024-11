Vielen Menschen sind glücklicher als vor der Corona-Zeit. (picture alliance / Ute Grabowsky / photothek.de / Ute Grabowsky)

In dem "Glücks-Atlas" steht: Am glücklichsten sind die Menschen in den Bundes-Ländern Hamburg, Bayern und Schleswig-Holstein. Am unglücklichsten sind die Menschen in den Bundes-Ländern Saarland, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Viele Menschen waren während der Corona-Krise unzufrieden. Der Leiter von der Studie sagt: Diese Krise ist für viele Leute vorbei. Und er sagt: Jetzt sind die Menschen wieder so glücklich wie vor Corona.

In dem "Glücks-Atlas" steht auch: Im Westen von Deutschland sind die Menschen glücklicher als im Osten. Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum Beispiel verdienen die Menschen im Westen von Deutschland mehr Geld als im Osten.