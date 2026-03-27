Am 21. März ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. (picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock)

Der Aktions-Tag ist eine Idee von der Organisation Vereinte Nationen. Die Vereinten Nationen sagen: Menschen mit Behinderungen gehören zur Gesellschaft dazu. Sie und ihre Familien werden aber oft ausgegrenzt. Deswegen sind sie oft einsam. Die Vereinten Nationen fordern: Das muss sich ändern.

Menschen mit Down Syndrom gibt es überall auf der Welt. Einige von ihnen sind sehr erfolgreich. In dem Land Spanien lebt zum Beispiel Pablo Pineda. Er hat mit Down-Syndrom ein Studium abgeschlossen und hält Vorträge. Auch Mar Galceran lebt in Spanien. Sie hat das Down-Syndrom und ist Politikerin. Chris Nikic aus dem Land USA hat als 1. Mensch mit Down-Syndrom einen Iron Man geschafft. Der Iron Man ist ein sehr anstrengender Sport-Wettbewerb.

In Deutschland leben mehr als 30.000 Menschen mit Down-Syndrom. Einige von ihnen sind sehr bekannt: zum Beispiel die Schauspieler Neele Buchholz und Nicolas Randel. Sie haben schon in Kino-Filmen mitgespielt. Und es gibt den Influencer Madsi. Er hat mit seinen Freunden Kalle und Erik den Internet-Kanal "Two and a down men". Nathalie Dedreux ist eine Influencerin auf Instagram. Sie hat auch mal ein Praktikum in der Redaktion von nachrichtenleicht gemacht.