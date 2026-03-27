Nachrichten in
Einfacher Sprache


Welt-Aktions-Tag für Menschen mit Down-Syndrom

Am 21. März war der Aktions-Tag für Menschen mit Down-Syndrom. Auf der ganzen Welt ist auf ihre Bedürfnisse aufmerksam gemacht worden. In diesem Jahr hatte der Aktions-Tag das Motto "Zusammen gegen Einsamkeit".

Audio herunterladen
Drei Menschen machen mit einem Handy ein Selfie. Ein Mann hat das Down-Syndrom.
Am 21. März ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. (picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock)
Der Aktions-Tag ist eine Idee von der Organisation Vereinte Nationen. Die Vereinten Nationen sagen: Menschen mit Behinderungen gehören zur Gesellschaft dazu. Sie und ihre Familien werden aber oft ausgegrenzt. Deswegen sind sie oft einsam. Die Vereinten Nationen fordern: Das muss sich ändern.
Menschen mit Down Syndrom gibt es überall auf der Welt. Einige von ihnen sind sehr erfolgreich. In dem Land Spanien lebt zum Beispiel Pablo Pineda. Er hat mit Down-Syndrom ein Studium abgeschlossen und hält Vorträge. Auch Mar Galceran lebt in Spanien. Sie hat das Down-Syndrom und ist Politikerin. Chris Nikic aus dem Land USA hat als 1. Mensch mit Down-Syndrom einen Iron Man geschafft. Der Iron Man ist ein sehr anstrengender Sport-Wettbewerb.
In Deutschland leben mehr als 30.000 Menschen mit Down-Syndrom. Einige von ihnen sind sehr bekannt: zum Beispiel die Schauspieler Neele Buchholz und Nicolas Randel. Sie haben schon in Kino-Filmen mitgespielt. Und es gibt den Influencer Madsi. Er hat mit seinen Freunden Kalle und Erik den Internet-Kanal "Two and a down men". Nathalie Dedreux ist eine Influencerin auf Instagram. Sie hat auch mal ein Praktikum in der Redaktion von nachrichtenleicht gemacht.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Down-Syndrom

    Down-Syndrom ist eine bestimmte Art von Behinderung. Die Behinderung ist angeboren, das heißt, man hat sie schon bei der Geburt. Die meisten Menschen mit Down-Syndrom haben eine leichte geistige Behinderung oder eine Lern-Behinderung. Außerdem haben viele Menschen durch das Down-Syndrom auch körperliche Probleme. Manche haben zum Beispiel einen Herz-Fehler, andere können nicht so gut hören oder sehen.

  • Vereinte Nationen

    Die Vereinten Nationen heißen auch UNO. Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben ein Ziel. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Sie wollen die Zusammen-Arbeit auf der Erde besser machen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln und einen Waffen-Stillstand erreichen. Sie kann Soldaten in das Land schicken. Die Soldaten sollen aufpassen, dass der Waffen-Stillstand eingehalten wird.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

zum Wörter-Buch