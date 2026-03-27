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Weltweit mehr als 270 Millionen Kinder nicht in der Schule

Weltweit können immer mehr Mädchen und Jungen nicht zur Schule gehen. Das ist das Ergebnis von dem aktuellen Welt-Bildungs-Bericht. Das ist eine  Untersuchung von der UNO-Organisation Unesco.

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Drei Schul-Kinder in Nigeria gehen auf einem Weg aus Sand.
Nicht alle Kinder können zur Schule gehen. Weltweit steigt die Zahl. (IMAGO / photothek / IMAGO / Ute Grabowsky / PhotothekMediaLab)
Die Unesco untersucht jedes Jahr den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu Bildung. Im Jahr 2024 haben rund 273 Millionen Kinder und Jugendliche keine Schule besucht. Nur 2 von 3 Jugendlichen schaffen einen Schul-Abschluss.
Die Gründe dafür sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. In sehr armen Ländern müssen die Kinder oft schon arbeiten, um Geld für ihre Familien zu verdienen. In manchen Ländern dürfen Mädchen nicht zur Schule gehen: zum Beispiel in dem Land Afghanistan. In anderen Ländern ist Krieg. Der Schul-Weg ist dann sehr gefährlich. Darum sind die Schulen in solchen Ländern oft geschlossen.
Die Unesco sagt: In Deutschland gibt es vor allem ein Problem mit der Herkunft von den schul-Kindern. Kinder aus wohl-habenden Familien gehen eher aufs Gymnasium. Kinder aus ärmeren Familien schaffen es eher nicht auf das Gymnasium. Die Unesco sagt: Das ist ungerecht.
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Wörter-Buch

  • UNESCO

    Die UNESCO ist die Kultur-Abteilung der UNO. Die UNO ist eine große Gemeinschaft von Ländern. Fast alle Länder der Welt sind Mitglied in der UNO. Die UNESCO hat ihre Zentrale in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die UNESCO kümmert sich außer um Kultur auch noch um Forschung und Bildung.

  • Afghanistan

    Afghanistan ist ein Land in Asien. Die Haupt-Stadt heißt Kabul. In Afghanistan ist seit langer Zeit immer wieder Krieg mit der islamistischen Taliban-Miliz. Sie ist jetzt an der Macht. Bis zum Frühjahr 2021 waren ausländische Soldaten und Soldatinnen dort. Auch die Bundes-Wehr war bei dem Einsatz dabei. In Afghanistan gab es auch früher schon viele Kriege. Deshalb geht es vielen Menschen dort sehr schlecht.

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