Nicht alle Kinder können zur Schule gehen. Weltweit steigt die Zahl. (IMAGO / photothek / IMAGO / Ute Grabowsky / PhotothekMediaLab)

Die Unesco untersucht jedes Jahr den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu Bildung. Im Jahr 2024 haben rund 273 Millionen Kinder und Jugendliche keine Schule besucht. Nur 2 von 3 Jugendlichen schaffen einen Schul-Abschluss.

Die Gründe dafür sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. In sehr armen Ländern müssen die Kinder oft schon arbeiten, um Geld für ihre Familien zu verdienen. In manchen Ländern dürfen Mädchen nicht zur Schule gehen: zum Beispiel in dem Land Afghanistan. In anderen Ländern ist Krieg. Der Schul-Weg ist dann sehr gefährlich. Darum sind die Schulen in solchen Ländern oft geschlossen.

Die Unesco sagt: In Deutschland gibt es vor allem ein Problem mit der Herkunft von den schul-Kindern. Kinder aus wohl-habenden Familien gehen eher aufs Gymnasium. Kinder aus ärmeren Familien schaffen es eher nicht auf das Gymnasium. Die Unesco sagt: Das ist ungerecht.