Streit um einen Preis für Buch-Läden

Der Kultur-Staats-Minister heißt Wolfram Weimer. Er sagt: 3 Buch-Läden haben extreme Ansichten. Sie dürfen keinen Preis bekommen.
Die 3 Buch-Läden sagen: Weimer hat unrecht. Sie wollen den Minister verklagen. Auch andere Buch-Handlungen kritisieren Weimer. Sie finden: Der Auschluss von dem Preis ist Zensur. Einige haben gesagt: Wir protestieren bei der Preis-Verleihung.
Wolfram Weimer hat deshalb die ganze Preis-Verleihung abgesagt. Die Preise sollen jetzt mit der Post verschickt werden.
Politiker von den Parteien Grüne und Linke finden: Weimer hat dem Preis geschadet. Er soll zurücktreten.
Die Bundes-Regierung sagt: Wir unterstützen Weimer.