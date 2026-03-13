Streit um einen Preis für Buch-Läden

Der Buch-Laden "Rote Straße" in der Stadt Göttingen. Er wurde vom Preis ausgeschlossen. (picture alliance / dpa / Stefan Rampfel)

Der Kultur-Staats-Minister heißt Wolfram Weimer. Er sagt: 3 Buch-Läden haben extreme Ansichten. Sie dürfen keinen Preis bekommen.

Die 3 Buch-Läden sagen: Weimer hat unrecht. Sie wollen den Minister verklagen. Auch andere Buch-Handlungen kritisieren Weimer. Sie finden: Der Auschluss von dem Preis ist Zensur. Einige haben gesagt: Wir protestieren bei der Preis-Verleihung.

Wolfram Weimer hat deshalb die ganze Preis-Verleihung abgesagt. Die Preise sollen jetzt mit der Post verschickt werden.

Politiker von den Parteien Grüne und Linke finden: Weimer hat dem Preis geschadet. Er soll zurücktreten.

Die Bundes-Regierung sagt: Wir unterstützen Weimer.