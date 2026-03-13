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Streit um einen Preis für Buch-Läden

In Deutschland gibt es einen wichtigen Preis für Buch-Läden. Der Kultur-Staats-Minister sagt: 3 Buch-Läden dürfen keinen Preis bekommen. Sie sind links-extrem. Es gibt deshalb viel Kritik. Jetzt wurde die Preis-Verleihung abgesagt.

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Ausgestellte Bücher in einem Buch-Laden
Der Buch-Laden "Rote Straße" in der Stadt Göttingen. Er wurde vom Preis ausgeschlossen. (picture alliance / dpa / Stefan Rampfel)
Der Kultur-Staats-Minister heißt Wolfram Weimer. Er sagt: 3 Buch-Läden haben extreme Ansichten. Sie dürfen keinen Preis bekommen.
Die 3 Buch-Läden sagen: Weimer hat unrecht. Sie wollen den Minister verklagen. Auch andere Buch-Handlungen kritisieren Weimer. Sie finden: Der Auschluss von dem Preis ist Zensur. Einige haben gesagt: Wir protestieren bei der Preis-Verleihung.
Wolfram Weimer hat deshalb die ganze Preis-Verleihung abgesagt. Die Preise sollen jetzt mit der Post verschickt werden.
Politiker von den Parteien Grüne und Linke finden: Weimer hat dem Preis geschadet. Er soll zurücktreten.
Die Bundes-Regierung sagt: Wir unterstützen Weimer.

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  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Minister/ Ministerin

    Minister und Ministerinnen sind die Mitglieder der Regierung. Jeder Minister hat bestimmte Themen, für die er zuständig ist: Zum Beispiel Bildung, Umwelt, Soziales oder Außenpolitik.

  • Die Grünen

    Die Grünen sind eine deutsche Partei. Politikerinnen und Politiker von den Grünen sitzen im Bundestag und in vielen Landtagen. Die Grünen finden die Umwelt-Politik besonders wichtig.

  • Die Linke

    Die Linke ist eine deutsche Partei. Politikerinnen und Politiker von der Linken sitzen im Bundestag und in mehreren Landtagen. Die Linke findet die Sozial-Politik besonders wichtig. Die Linke ist in Ost-Deustschland stärker als in West-Deutschland.

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