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Wal in der Ost-See wird wohl sterben

In der Ost-See ist seit Tagen ein Buckel-Wal. Er liegt immer wieder auf Sand-Bänken vor der Küste von dem Bundes-Land Mecklenburg-Vorpommern. Viele Menschen haben versucht, ihn zu retten. Fach-Leute sagen aber: Der Wal wird sterben.

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Ein Wal liegt vor der Küste im flachen Wasser.
Der Wal hat sich in die Ost-See verirrt. (Ulrich Perrey/dpa)
Der Buckel-Wal lebt eigentlich im Meer Atlantik. Er hat sich in die Ost-See verirrt. Helfer haben versucht, ihm den Weg in den Atlantik zu zeigen. Die Helfer waren zum Beispiel von der Organisation Greenpeace. Der Wal hat sich aber immer wieder fest-geschwommen. Deswegen gibt es jetzt keine Rettungs-Versuche mehr. Fach-Leute sagen nämlich: Dem Wal geht es schlecht. Er wird wohl nicht überleben. Die Menschen sollen das Tier jetzt auch in Ruhe lassen.
Warum der Wal sich verirrt hat, ist nicht ganz klar. Er könnte Nahrung gesucht haben und Fischen gefolgt sein. Oder er könnte wegen dem Lärm von Schiffen die Orientierung verloren haben.
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Wörter-Buch

  • Mecklenburg-Vorpommern

    Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundes-Land im Nord-Osten von Deutschland. Die Landes-Hauptstadt heißt Schwerin. Im Norden grenzt Mecklenburg-Vorpommern an die Ost-See. In Mecklenburg-Vorpommern leben ungefähr 1,6 Millionen Menschen.

  • Greenpeace

    Greenpeace ist ein großer Verein für den Umwelt-Schutz. Es gibt Greenpeace in vielen Ländern, auch in Deutschland. Auf Deutsch bedeutet Greenpeace: “grüner Frieden”.

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