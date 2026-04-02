Wal in der Ost-See wird wohl sterben

Der Wal hat sich in die Ost-See verirrt. (Ulrich Perrey/dpa)

Der Buckel-Wal lebt eigentlich im Meer Atlantik. Er hat sich in die Ost-See verirrt. Helfer haben versucht, ihm den Weg in den Atlantik zu zeigen. Die Helfer waren zum Beispiel von der Organisation Greenpeace. Der Wal hat sich aber immer wieder fest-geschwommen. Deswegen gibt es jetzt keine Rettungs-Versuche mehr. Fach-Leute sagen nämlich: Dem Wal geht es schlecht. Er wird wohl nicht überleben. Die Menschen sollen das Tier jetzt auch in Ruhe lassen.

Warum der Wal sich verirrt hat, ist nicht ganz klar. Er könnte Nahrung gesucht haben und Fischen gefolgt sein. Oder er könnte wegen dem Lärm von Schiffen die Orientierung verloren haben.