VW und Porsche verdienen viel weniger Geld

VW und Porsche haben Schwierigkeiten, ihre Autos zu verkaufen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Für die Probleme von den Auto-Firmen gibt es vor allem 3 Gründe:

In China kaufen weniger Menschen Autos von deutschen Firmen. In den USA hat die Regierung die Zölle für deutsche Autos erhöht. Die Autos sind deshalb jetzt teurer. Und: VW und Porsche haben keine guten Pläne für Elektro-Autos gemacht.

VW will jetzt sparen. 50.000 Arbeits-Plätze sollen wegfallen.

Die Probleme von den Auto-Firmen sind für Deutschland schlecht. Denn viele Menschen arbeiten in der Automobil-Industrie.

Zur Automobil-Industrie gehören die Auto-Firmen und alle Firmen, die etwas für sie bauen. Viele Einzel-Teile wie Räder oder Radios bauen die großen Auto-Firmen nicht selbst.