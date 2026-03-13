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VW und Porsche verdienen viel weniger Geld

Die Auto-Firmen VW und Porsche haben im letzten Jahr viel weniger Geld verdient. Bei VW war es nur halb so viel, bei Porsche ist kaum etwas übrig geblieben.

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Neue Autos von VW stehen in einer Reihe.
VW und Porsche haben Schwierigkeiten, ihre Autos zu verkaufen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)
Für die Probleme von den Auto-Firmen gibt es vor allem 3 Gründe:
In China kaufen weniger Menschen Autos von deutschen Firmen. In den USA hat die Regierung die Zölle für deutsche Autos erhöht. Die Autos sind deshalb jetzt teurer. Und: VW und Porsche haben keine guten Pläne für Elektro-Autos gemacht.
VW will jetzt sparen. 50.000 Arbeits-Plätze sollen wegfallen.
Die Probleme von den Auto-Firmen sind für Deutschland schlecht. Denn viele Menschen arbeiten in der Automobil-Industrie.
Zur Automobil-Industrie gehören die Auto-Firmen und alle Firmen, die etwas für sie bauen. Viele Einzel-Teile wie Räder oder Radios bauen die großen Auto-Firmen nicht selbst.

Wörter-Buch

  • VW

    VW ist die Kurz-Form von Volks-Wagen. Das ist ein großer Auto-Hersteller. Die Firma hat ihre Zentrale in der deutschen Stadt Wolfsburg. Zur Firma Volkswagen gehört nicht nur die Auto-Marke VW, sondern auch noch andere, zum Beispiel: Audi, Seat, Porsche. Die Firma hat ungefähr 600.000 Mitarbeiter weltweit. Das sind so viele Menschen, wie in einer Groß-Stadt wie Stuttgart oder Düsseldorf wohnen.

  • Industrie

    Industrie ist ein Wort für Firmen, die etwas herstellen. Die Firmen haben oft große Fabriken. Dort können sie in kurzer Zeit sehr viele Dinge herstellen. Sie benutzen dazu verschiedene Maschinen.

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