VW und Porsche verdienen viel weniger Geld

Für die Probleme von den Auto-Firmen gibt es vor allem 3 Gründe:
In China kaufen weniger Menschen Autos von deutschen Firmen. In den USA hat die Regierung die Zölle für deutsche Autos erhöht. Die Autos sind deshalb jetzt teurer. Und: VW und Porsche haben keine guten Pläne für Elektro-Autos gemacht.
VW will jetzt sparen. 50.000 Arbeits-Plätze sollen wegfallen.
Die Probleme von den Auto-Firmen sind für Deutschland schlecht. Denn viele Menschen arbeiten in der Automobil-Industrie.
Zur Automobil-Industrie gehören die Auto-Firmen und alle Firmen, die etwas für sie bauen. Viele Einzel-Teile wie Räder oder Radios bauen die großen Auto-Firmen nicht selbst.