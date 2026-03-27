Durch russischen Angriff: Welt-Kultur-Erbe in Ukraine beschädigt

Rauch über der Sankt-Andreas-Kirche in der Stadt Lwiw. (ZUMA Press Wire/IMAGO/Olena Znak)

Die Kirche in Lwiw heißt Sankt-Andreas-Kirche. Sie ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. In Lwiw stehen viele Häuser aus dem Mittelalter.

Zum Welt-Kultur-Erbe gehören besonders schöne oder interessante Gebäude. Welche Gebäude genau, bestimmt die Unesco. Das ist die Kultur-Organisation von der UNO.

Die Unesco macht sich große Sorgen um die kulturell wichtigen Gebäude in der Ukraine. Für die Kultur wichtig sind zum Beispiel sehr alte Häuser oder religiöse Stätten oder Museen. Die Unesco sagt: Durch die Angriffe sind schon mehr als 500 von diesen Gebäuden und Stätten beschädigt worden.

Russland greift die Ukraine seit über 4 Jahren an.