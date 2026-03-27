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Durch russischen Angriff: Welt-Kultur-Erbe in Ukraine beschädigt

Russland hat die Stadt Lwiw in dem Land Ukraine angegriffen. Bei dem Angriff ist eine alte Kirche getroffen worden. Sie gehört zum Welt-Kultur-Erbe.

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Rauch steht über einer alten Kirche. Neben der Kirche ist ein weiteres Gebäude, das auch beschädigt ist.
Rauch über der Sankt-Andreas-Kirche in der Stadt Lwiw. (ZUMA Press Wire/IMAGO/Olena Znak)
Die Kirche in Lwiw heißt Sankt-Andreas-Kirche. Sie ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. In Lwiw stehen viele Häuser aus dem Mittelalter.
Zum Welt-Kultur-Erbe gehören besonders schöne oder interessante Gebäude. Welche Gebäude genau, bestimmt die Unesco. Das ist die Kultur-Organisation von der UNO.
Die Unesco macht sich große Sorgen um die kulturell wichtigen Gebäude in der Ukraine. Für die Kultur wichtig sind zum Beispiel sehr alte Häuser oder religiöse Stätten oder Museen. Die Unesco sagt: Durch die Angriffe sind schon mehr als 500 von diesen Gebäuden und Stätten beschädigt worden.
Russland greift die Ukraine seit über 4 Jahren an.
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Wörter-Buch

  • Welt-Kultur-Erbe

    Zum Welt-Kultur-Erbe gehören besonders schöne oder interessante Häuser, Kirchen und Schlösser in aller Welt. Manchmal ist auch eine ganze Stadt oder eine Landschaft Welt-Kultur-Erbe. Das bedeutet, dass sie besonders geschützt werden soll. Was zum Welt-Kultur-Erbe gehört, entscheiden Fach-Leute von der UNESCO. In Deutschland gehören zum Beispiel der Kölner Dom und die Alt-Stadt von Weimar zum Welt-Kultur-Erbe.

  • UNESCO

    Die UNESCO ist die Kultur-Abteilung der UNO. Die UNO ist eine große Gemeinschaft von Ländern. Fast alle Länder der Welt sind Mitglied in der UNO. Die UNESCO hat ihre Zentrale in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die UNESCO kümmert sich außer um Kultur auch noch um Forschung und Bildung.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

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