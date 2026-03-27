Bundestag beschließt Maßnahmen gegen hohe Sprit-Preise

Der Bundestag will, dass die Tank-Stellen die hohen Preise für Benzin und Diesel senken. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)

Die Tank-Stellen dürfen die Preise um 12 Uhr erhöhen. Sie dürfen die Sprit-Preise aber immer senken. Außerdem sollen die Unternehmen begründen, warum sie die Preise für Benzin und Diesel erhöhen.

Die Bundes-Regierung will noch mehr gegen die hohen Preise machen. Die Regierung überlegt, ob sie die Energie-Steuer senkt. Die Energie-Steuer macht einen großen Teil von den Sprit-Preisen aus. Die Regierung überlegt auch, ob sie die Preise für Benzin und Diesel deckelt. Das bedeutet, die Preise dürfen dann einen bestimmten Betrag nicht übersteigen. Und die Regierung überlegt, ob sie die Pendler-Pauschale erhöht. Das ist das Geld, das der Staat den Menschen für den Weg zur Arbeit gibt.

Benzin und Diesel sind vor allem wegen dem Krieg gegen das Land Iran so teuer. Der Iran hat die Straße von Hormus gesperrt. Das ist eine enge Stelle im Meer, durch die sonst die Öl-Tanker fahren. Aus Öl werden Benzin und Diesel gemacht.

Die Länder USA und Israel greifen seit 1 Monat den Iran an. Der Präsident von den USA ist Donald Trump. Er hat dem Iran zuerst gedroht: Wir zerstören eure Kraft-Werke. Der Iran sagt: Dann greifen wir die Energie-Anlagen und die Entsalzungs-Anlagen in unseren Nachbar-Ländern an. Diese Länder sind mit den USA verbündet.

Jetzt hat Trump aber gesagt: Wir greifen noch nicht an. Wir verhandeln gerade mit dem Iran. Der Iran sagt: Es gibt gar keine Verhandlungen.