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Bundestag beschließt Maßnahmen gegen hohe Sprit-Preise

Die Tank-Stellen in Deutschland dürfen die Sprit-Preise bald nur noch einmal am Tag erhöhen. Das hat der Bundestag beschlossen. Die Abgeordneten wollen damit etwas gegen die hohen Preise für Benzin und Diesel machen.

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Eine Preistafel an einer Tankstelle zeigt die Preise für Benzin und Diesel: sie kosten über 2 Euro pro Liter.
Der Bundestag will, dass die Tank-Stellen die hohen Preise für Benzin und Diesel senken. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)
Die Tank-Stellen dürfen die Preise um 12 Uhr erhöhen. Sie dürfen die Sprit-Preise aber immer senken. Außerdem sollen die Unternehmen begründen, warum sie die Preise für Benzin und Diesel erhöhen.
Die Bundes-Regierung will noch mehr gegen die hohen Preise machen. Die Regierung überlegt, ob sie die Energie-Steuer senkt. Die Energie-Steuer macht einen großen Teil von den Sprit-Preisen aus. Die Regierung überlegt auch, ob sie die Preise für Benzin und Diesel deckelt. Das bedeutet, die Preise dürfen dann einen bestimmten Betrag nicht übersteigen. Und die Regierung überlegt, ob sie die Pendler-Pauschale erhöht. Das ist das Geld, das der Staat den Menschen für den Weg zur Arbeit gibt.
Benzin und Diesel sind vor allem wegen dem Krieg gegen das Land Iran so teuer. Der Iran hat die Straße von Hormus gesperrt. Das ist eine enge Stelle im Meer, durch die sonst die Öl-Tanker fahren. Aus Öl werden Benzin und Diesel gemacht.
Die Länder USA und Israel greifen seit 1 Monat den Iran an. Der Präsident von den USA ist Donald Trump. Er hat dem Iran zuerst gedroht: Wir zerstören eure Kraft-Werke. Der Iran sagt: Dann greifen wir die Energie-Anlagen und die Entsalzungs-Anlagen in unseren Nachbar-Ländern an. Diese Länder sind mit den USA verbündet.
Jetzt hat Trump aber gesagt: Wir greifen noch nicht an. Wir verhandeln gerade mit dem Iran. Der Iran sagt: Es gibt gar keine Verhandlungen.
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  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

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