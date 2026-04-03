Israelisches Parlament beschließt neues Gesetz zur Todes-Strafe

Minister Ben-Gvir (Mitte) feiert die Entscheidung von dem israelischen Parlament. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Itay Cohen)

In dem neuen Gesetz steht: Wer einen israelischen Staats-Bürger aus "terroristischen" Gründen tötet, kann mit dem Tod bestraft werden. Die Todes-Strafe droht auch, wenn jemand dem Land Israel schaden will.

Kritiker sagen: Das neue Gesetz soll vor allem für Palästinenser gelten. Deswegen ist es rassistisch. Ein Verband für Bürger-Rechte hat schon vor dem höchsten Gericht von Israel gegen das Gesetz geklagt. Auch Palästinenser haben gegen das Gesetz protestiert.

Auch die deutsche Regierung und andere Regierungen in Europa kritisieren das Gesetz. Sie sagen: Die Todes-Strafe ist unmenschlich.

Der Vorschlag für das Gesetz kam von einer rechts-extremen Partei. Ihr Minister Itamar Ben-Gvir hat den Beschluss im Parlament gefeiert. Auch Minister-Präsident Benjamin Netanjahu war für das Gesetz.

Bisher ist die Todes-Strafe in Israel erst 1 Mal verhängt worden. Das war gegen den Nazi-Kriegs-Verbrecher Adolf Eichmann. Er wurde 1962 erhängt.