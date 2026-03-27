Viel Kritik am neuen Gesetz für die Sport-Förderung

Die Spitzen-Sportler sollen besser gefördert werden. So wie die deutschen Ski-Langläufer - hier bei den Olympischen Winter-Spielen in diesem Jahr. (picture alliance/dpa | Daniel Karmann)

Der Grund für das neue Gesetz: Die deutschen Sportler haben bei großen Wettbewerben nicht so viele Medaillen bekommen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Mit dem Geld will die Regierung die Sportler besser fördern. Die Sportler sollen sich auf das Geld verlassen können. Und es soll ganz klar sein, wer wieviel von dem Geld bekommt. Darum soll sich eine Spitzen-Sport-Agentur kümmern. Diese Agentur muss noch gegründet werden.

Unter anderem wegen dieser Agentur gibt es Streit. Der Deutsche Olympische Sportbund sagt: In der Agentur dürfen zu viele Politiker bestimmen. Auch die Spitzen-Sportler selbst sagen: Wir haben zu wenig in der Agentur zu bestimmen. In der Agentur bestimmen die Politiker über die Sportler.

Noch ist das Gesetz nicht da. Vielleicht ändert der Bundestag daran noch etwas.