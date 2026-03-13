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Auf der Welt gibt es immer mehr Milliardäre

Es gibt so viele reiche Menschen wie noch nie. Eine Liste zeigt, wie viel Geld sie ungefähr haben.

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Elon Musk jubelt. Er hat die Hände zu Fäusten geballt.
Elon Musk bleibt der reichste Mensch von der Welt. Er ist offenbar noch reicher geworden. (picture alliance / newscom / Ken Cedeno)
Es gibt jetzt viel mehr Milliardäre als noch vor 1 Jahr. Ein Grund dafür ist: Firmen für die Künstliche Intelligenz sind wichtiger geworden. Deswegen sind die Firmen jetzt mehr Geld wert. Die Besitzer von den Firmen sind jetzt auch Milliardäre.
Der reichste Mensch von der Welt heißt Elon Musk. Er ist zum Beispiel der Besitzer von der Elektro-Auto-Firma Tesla. Elon Musk ist jetzt doppelt so reich wie vor 1 Jahr.
Auf der Liste steht auch der reichste Mensch aus Deutschland. Er heißt Dieter Schwarz. Ihm gehören die Super-Märkte Lidl und Kaufland. Dieter Schwarz hat viel weniger Geld als Elon Musk. Trotzdem ist er Milliardär.
Einige Menschen finden die Liste mit den Milliardären nicht gut. Sie sagen zum Beispiel: Die Liste ist nicht genau. Viele Millardäre verraten nicht, wie viel Geld sie wirklich haben. Deswegen kann das Vermögen nur geschätzt werden.

Wörter-Buch

  • Vermögen

    Vermögen ist das ganze Geld von einem Menschen. Zu dem Vermögen gehört zum Beispiel auch der Wert von Häusern oder Autos.

  • Milliarde

    Eine Milliarde ist eine sehr große Zahl. Eine Milliarde sind tausend Millionen. Eine Milliarde Euro ist zum Beispiel das Geld, das eine mittelgroße Stadt wie Bonn jedes Jahr einnimmt und ausgibt.

  • Künstliche Intelligenz

    Künstliche Intelligenz ist eine Technik in Programmen für Computer, Mobil-Telefonen oder Maschinen. Programme mit Künstlicher Intelligenz können große Daten-Mengen verarbeiten. Sie können auch Muster erkennen und Aufgaben lösen. Außerdem können die Programme wie ein Mensch lernen. Sie können auch Texte oder Musik schreiben. Künstliche Intelligenz nennt man auch KI. Das ist die Abkürzung der beiden Wörter.

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