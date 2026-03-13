Auf der Welt gibt es immer mehr Milliardäre

Elon Musk bleibt der reichste Mensch von der Welt. Er ist offenbar noch reicher geworden. (picture alliance / newscom / Ken Cedeno)

Es gibt jetzt viel mehr Milliardäre als noch vor 1 Jahr. Ein Grund dafür ist: Firmen für die Künstliche Intelligenz sind wichtiger geworden. Deswegen sind die Firmen jetzt mehr Geld wert. Die Besitzer von den Firmen sind jetzt auch Milliardäre.

Der reichste Mensch von der Welt heißt Elon Musk. Er ist zum Beispiel der Besitzer von der Elektro-Auto-Firma Tesla. Elon Musk ist jetzt doppelt so reich wie vor 1 Jahr.

Auf der Liste steht auch der reichste Mensch aus Deutschland. Er heißt Dieter Schwarz. Ihm gehören die Super-Märkte Lidl und Kaufland. Dieter Schwarz hat viel weniger Geld als Elon Musk. Trotzdem ist er Milliardär.

Einige Menschen finden die Liste mit den Milliardären nicht gut. Sie sagen zum Beispiel: Die Liste ist nicht genau. Viele Millardäre verraten nicht, wie viel Geld sie wirklich haben. Deswegen kann das Vermögen nur geschätzt werden.